Concurrentie over Van Aert: "Niet schrikken als hij al pannen van het dak rijdt"

Iserbyt: "Alles hangt af van het koersverloop"

De intrede van Van Aert (en later Van der Poel) verandert niks in het hoofd van Iserbyt. "Als je denkt dat je niet kan winnen, kan je beter niet starten. Maar als Van der Poel 10 keer op een rij begint te winnen, zal je natuurlijk wel eens aan de start staan met de gedachte: "Het zal wel weer voor hem zijn zeker vandaag?""

"Bij Pauwels Sauzen-Bingoal zitten we met 3 goede starters (Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout). Als we met zijn drieën op kop komen te rijden, zullen we niet stilvallen."

"Alles zal afhangen van het koersverloop. Als het is zoals in Leuven, waar het nooit stilviel, wordt het moeilijk voor Wout om helemaal voorin te geraken."

"Wout heeft geen geluk met zijn startpositie. Door zijn plek op de UCI-ranking zal hij in Kortrijk en Tabor vanaf de 3e rij moeten starten", weet Iserbyt.

Met 4 zeges is Europees kampioen Eli Iserbyt voorlopig de zegekoning in het veld. Wat verwacht hij van Wout van Aert dit weekend?

Aerts: "Wout springt erin, wij zijn gerodeerd"

Aerts zal ook Pidcock in de gaten houden. "Hij heeft al enkele mountainbikewedstrijden achter de rug en dat leunt toch al dichter aan bij de cross. Op technisch vlak zal hij het iets gemakkelijker hebben dan Wout. Maar Wout heeft dan weer die klasse."

Het parcours in Kortrijk en Tabor speelt volgens Aerts in het voordeel van renners die hun slechte startpositie willen goedmaken. "Het zijn snelle omlopen, waar de koers kan stilvallen. Bovendien is het breed, je kan dus gemakkelijk inhalen."

"Wout springt erin, terwijl wij al gerodeerd zijn. Daardoor zijn wij toch nog wel wat in het voordeel. Maar het blijft natuurlijk Wout van Aert, niemand zal schrikken als hij zondag al de pannen van het dak rijdt."

"Verplaatsing naar Tabor is bijna niet te doen voor mecaniciens en verzorgers"

Na de cross in Kortrijk reppen de crossers zich meteen naar Wevelgem, waar ze een vlieguigje instappen met bestemming Praag.

"Voor ons, renners, is zo'n verplaatsing al lastig in een dubbel crossweekend. Voor de mecaniciens en verzorgers is dat al bijna helemaal niet te doen", zegt Aerts.

"Ze zullen vandaag al kou lijden tijdens de cross. En als het parcours modderig is, zullen ze nog een tijdje bezig zijn met het proper maken van de fietsen."

"Daarna vertrekken ze met de camper en zullen ze zaterdagavond overnachten in een hotel in Duitsland. 's Morgens vroeg rijden ze dan door naar Tabor. Druk zal het niet zijn op de weg door de avondklok, maar het is wel niet plezant."

"Bovendien moeten ze onderweg ook nog Covid-testen ondergaan. Maar dat is nu eigen aan deze tijd, daar moeten we mee leren omgaan."

Aerts laakt vooral het feit dat Tabor en Kortrijk in hetzelfde weekend plaatsvinden. "In het verleden zat Tabor in hetzelfde weekend als Hamme. Ik vind het ongelooflijk dat ze daar na al die jaren nog niets uit geleerd hebben."