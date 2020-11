Clement veegt spons over "busincident" Dennis: "Verhaal is afgesloten"

Een opstootje in de Brugse spelersbus kwam Emmanuel Dennis duur te staan. De aanvaller werd opzijgeschoven "om disciplinaire redenen" voor het duel in Dortmund in de Champions League.

"Hij heeft zich ondertussen geëxcuseerd aan het bestuur, aan mij en aan de spelersgroep", vertelt Philippe Clement. "Hij heeft ook een boete gekregen, dus dat verhaal is afgesloten voor mij. Hij zit weer in de selectie."

Clement is in elk geval blij dat hij Dennis weer in de voorhoede kan inzetten. De geruchten over de eventuele komst van ex-Genk-spits Aly Samatta wuift hij weg. "We praten wel over profielen binnen de club, maar niet over het profiel van Aly."

"Het is ook relatief dat het aanvallend stroef verloopt bij Club. We zijn nog steeds de op een na best scorende ploeg in België. We zitten zeker niet op onze top, maar het is ook niet heel slecht. We zitten ergens in een grijze zone tussenin. We werken hard om snel weer heel goed te zijn."