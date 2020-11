Rode Duivels verstevigen leidersplaats op FIFA-ranking

De Rode Duivels zijn steviger leider op de nieuwe FIFA-ranking, voor wereldkampioen Frankrijk en Brazilië. Sinds de publicatie van het vorige klassement half oktober kwam België 3 keer in actie, 3 keer winst: in Leuven wonnen ze een oefenduel van Zwitserland (2-1) en zetten daarna in de Nations League Engeland (2-0) en Denemarken (4-2) opzij, goed voor de Final 4.