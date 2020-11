Revelatie Holzhauser verlengt bij Beerschot: "Keuze van het hart"

De Oostenrijkse international had bij Beerschot nog een contract tot het einde van het seizoen en de club wilde niet te lang talmen om zijn sterkhouder langer op het Kiel te houden. En dat is nu dus gelukt, want de club laat donderdag weten dat Gouden Schoen-kandidaat een nieuw contract krijgt tot 2023.

Raphael Holzhauser streek in de zomer van 2019 neer op het Kiel, waar hij zich snel tot een van de steunpilaren opwierp bij Beerschot. De 27-jarige Oostenrijker had vorig seizoen een sleutelrol in de promotie naar de Jupiler Pro League en trekt die lijn ook in 1A door.

Holzhauser: "Beerschot was altijd mijn eerste optie"

"Dit is een keuze van het hart", zegt Raphael Holzhauser over zijn nieuwe contract. "Het spreekt voor zich dat er interesse was van andere clubs, maar Beerschot is altijd de eerste optie geweest voor mij. Er is enorm veel wederzijds respect en dat is is mooi."

Beerschot-voorzitter Francis Vranken is uiteraard ook in zijn nopjes met de contractverlenging. "Vooruitzien en verder ontwikkelen is onze strategie. Rapha past hierin volledig en ik ben dus heel trots dat we dit samen met de andere investeerders hebben kunnen realiseren. Het is een duidelijk teken naar de andere clubs dat we het heel serieus menen", klinkt het op de website van de club.

“De boodschap die gegeven wordt als spelers zoals Holzhauser bijtekenen en niet ingaan op andere aanbiedingen is ontzettend belangrijk", vindt ook ondervoorzitter Walter Damen.

"Dat wil zeggen dat spelers hier graag zijn en dat ze uitstekend omringd worden. Ze weten dat ze zo het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is een pluim voor de technische staf, de supporters en heel Beerschot.”