Krantenoverzicht: "Magische voeten die bewogen op ritme van tango"

Toch vooral onsterfelijk - Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad zet een foto van Maradona op de voorkant tegenover 6 Rode Duivels op het WK van 1982. België won toen met 0-1. Op het WK van 1986 speelde Maradona België en de rest van de wereld op een hoopje.

Binnenin heeft de krant een extra bijlage van 8 pagina's met de titel "Het godenkind uit de sloppenwijk" onder zijn Panini-sticker van het WK 1986.

"Hij die bewees dat voetbal kunst is", wil chef voetbal Ludo Vandewalle even niet horen van Maradona's leven naast het veld. "Hij had magische voeten. Ze bewogen op het ritme van de tango."

"Diego Maradona en de bal vormden een magische symbiose, met als hoogtepunten het ballet dat hij opvoerde in de opwarming voor de wedstrijd met Napels in München en de manier waarop hij, en hij alleen, Argentinië in 1986 de wereldtitel en AC Napoli twee landstitels bezorgde."