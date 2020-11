Krantenoverzicht: "De beste solist ooit, die nooit alleen was"

Toch vooral onsterfelijk - Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad zet een foto van Maradona op de voorkant tegenover 6 Rode Duivels op het WK van 1982. België won toen met 0-1. Op het WK van 1986 speelde Maradona België en de rest van de wereld op een hoopje. Binnenin heeft de krant een extra bijlage van 8 pagina's met de titel "Het godenkind uit de sloppenwijk" onder zijn Panini-sticker van het WK 1986. "Hij die bewees dat voetbal kunst is", wil chef voetbal Ludo Vandewalle even niet horen van Maradona's leven naast het veld. "Hij had magische voeten. Ze bewogen op het ritme van de tango." "Diego Maradona en de bal vormden een magische symbiose, met als hoogtepunten het ballet dat hij opvoerde in de opwarming voor de wedstrijd met Napels in München en de manier waarop hij, en hij alleen, Argentinië in 1986 de wereldtitel en AC Napoli twee landstitels bezorgde."

Sprookje zonder happy end - Het Laatste Nieuws

Op de voorpagina van Het Laatste Nieuws kust Maradona de Wereldbeker in 1986. "Geleefd voor twee, zonder reserve, zoals hij ook speelde. Een van de grootste voetballers ooit, Diego Maradona, is dan toch niet ontsterfelijk gebleken." "Gedribbeld door zijn gezondheid, na geflirt met excessen. Een hartaanval werd hem fataal. Argentinië en de (voetbal)wereld dompelen zich in diepe rouw." "Overal worden herinneringen opgehaald aan de fabelachtige linkspoot, die in 1986 als kapitein de Wereldbeker mocht kussen. Een sprookjesvoetballer zonder happy end." "Toen hem 15 jaar geleden werd gevraagd welke woorden hij op zijn grafzerk zou willen, antwoordde hij: "Dankzij de bal." De sport heeft me de meeste vreugde gegeven, de meeste vrijheid bezorgd. Wanneer ik speelde, voelde het alsof ik de lucht kon aanraken." De mens mag heengegaan zijn, de legende leeft nog lang voort." (KTH)

Held van het volk - Gazet van Antwerpen

"Diego Maradona leidde twee levens. Dat van Diego, de voetballer en liefhebbende vader die hij zo graag wilde zijn. En dat van Maradona, de voetbalclown en afgod die anderen in hem zagen. Na een jacht van 40 jaar heeft Maradona Diego ingehaald", schrijft Bart Lagae.

Groter dan het leven - Het Belang van Limburg

Het Belang van Limburg zet een foto op de voorpagina van een gezette Maradona. Binnen blinken de foto's van de op handen gedragen wereldkampioen op 8 extra pagina's. "De Argentijnse voetbalgod Diego Armando Maradona is in Buenos Aires aan een hartstilstand overleden, na een leven vol drugs, vrouwen en slechte vrienden. Iconisch is zijn tweede goal tegen Engeland op het WK 1986, na een fenomenale rush vanaf de middellijn, een van de mooiste doelpunten uit de geschiedenis." "Op datzelfde WK veegde hij de vloer aan met onze nationale ploeg. Het was van zo'n onaardse schoonheid dat je met plezier de goals zou binnenlaten."

"Messi was de beste, maar Maradona was beter" - De Morgen

Met als titel "De beste solist ooit" schreef Frank Heinen een column. Wij pikten er enkele zinnen uit. "Met Maradona is iemand gestorven die de beste voetballer van zijn generatie was, en wie weet ook de beste voetballer ooit." "Mogelijk was Pelé beter, al was die rechtsbenig en dus minder goed. En Messi, in veel zijn evenknie of zelfs zijn meerdere, benaderde hem alleen op het veld, nimmer erbuiten. Om de Nederlandse dichter Nico Scheepmaeker te parafraseren: Messi was de beste, maar Maradona was beter." "Hoe groot de voetballer ook was, hij kon onmogelijk zo groots worden als de genegenheid die praktisch iedere liefhebber voor hem voelde." "Nu is die kroniek van een aangekondigde dood ten einde, wat rest is de herinnering aan de beste solist die er ooit zal zijn geweest, een solist die nooit alleen was."

God op het veld, geteisterd door demonen naast het veld - De Standaard

Nico Tanghe schrijft over de tragiek van Maradona onder de titel "De god van Argentinië voorgoed in het hemelsblauw": "Verdwaald in de lift tussen hemel en hel, dat was het tragische lot van Diego Maradona. Op het veld werd hij onsterfelijk en verhief hij voetbal tot kunst. Naast het veld gaapte de afgrond, de gekte en de leegte." "Voor veel Argentijnen staat Maradona nog altijd een trapje hoger dan Messi. Al was het maar omdat hij zich als wonderkind eigenhandig omhoogwerkte uit de modder."

Noir ou blanc, jamais gris - Le Soir

Adios Diego! - La Nouvelle Gazzette

Adios l'artiste - La Dernière Heure