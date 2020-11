Jae'Sean Tate in 2 jaar tijd van Antwerp Giants naar Houston Rockets

Jae'Sean Tate was een van de sterkhouders bij de Antwerp Giants in het seizoen 2018-2019, toen de club niet alleen de Belgische beker veroverde maar ook de Final Four haalde van de Champions League.

Tate verhuisde vervolgens naar de Sydney Kings in Australië en ook daar ontpopte hij zich tot een van de beste spelers in de competitie. Dat was ook de Houston Rockets niet ontgaan.

De Rockets, met James Harden als sterspeler, behoren al enkele jaren tot de toonaangevende teams in de NBA. Eerder trok het team al onder meer DeMarcus Cousins aan. Tate, een 25-jarige forward, kan over een maand debuteren wanneer het nieuwe seizoen van start gaat.