De dood van de Argentijnse voetbalster Diego Maradona is voorpaginanieuws over de hele wereld. Veel kranten hebben de voorpagina (of de achterzijde) gereserveerd voor de voormalige balgoochelaar. Bekijk hier enkele frontpagina's van grote kranten (en merk op hoe sommige Engelsen de "hand van God" nog steeds niet verteerd hebben).