D'Hooghe stuurde Maradona naar huis op WK '94: "Paar dagen bodyguards gehad"

"Als voetballiefhebber is Maradona, net na Pele, de absolute top van wat ik in mijn leven als voetballeider heb meegemaakt", vertelt Michel D'Hooghe. "Ik heb 10 WK's meegemaakt dus ik heb vaak de kans gehad om hem aan het werk te zien."

"Ik sta in grenzeloze bewondering voor hoe deze man, die qua atletische gave niet tot de top behoorde, het met zijn pure voetbalkwaliteiten tot een absolute wereldster geschopt heeft. Voor Diego Maradona de voetballer doe ik mijn hoed af tot op de grond. Het is evident en goed dat we de nadruk nu leggen op zijn voetbalkwaliteiten. De rest mag een beetje vervagen."

D'Hooghe heeft Maradona verschillende keren gezien. "Voor het eerst in 1982. Ik was toen op mijn eerste WK met de KBVB en we speelden de openingsmatch in Barcelona tegen Argentinië. In 1986 was ik delegatieleider van de Belgische ploeg in Mexico. Daar heb ik hem dus van dichtbij meegemaakt. Onder meer in die halve finale. Niet Argentinië, maar Maradona heeft ons daar geklopt."

"Dan was er het dopingincident in 1994 in de VS. Daarna heb ik hem nog een aantal keer gezien bij FIFA-evenementen, zoals de Gouden Bal."