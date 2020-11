Waarom presteren Belgian Cats beter dan Lions en kunnen mannen even goed worden?

Het succes van de Belgische vrouwen is intussen genoegzaam bekend, maar we zetten de belangrijkste wapenfeiten nog snel even op een rijtje: brons op het EK in 2017, 4e op het WK 2018, 5e op het EK 2019, nummer 7 van de wereld én een olympisch ticket voor Tokio op zak. Dat alles gebeurde bovendien met erg aantrekkelijk basketbal. Van een WK of de Olympische Spelen kunnen de Belgische mannen voorlopig alleen maar dromen. De Belgian Lions zijn wel goed op weg om zich voor de 5e keer op een rij te plaatsen voor het EK. De 9e plaats op het EK van 2013 was hun beste prestatie in het recente verleden. Momenteel timmeren de mannen hard aan de weg. Na het harde werk van manager Jacques Ledure is de nationale ploeg sinds 2016 weer onder de hoede van de federatie, die gezorgd heeft voor een geïntegreerde structuur die ook meer in lijn is met de topsportscholen. Afgelopen zomer werd onder meer geïnvesteerd in een trainingskamp voor zowel Belgian Lions als Belgian Cats. Helaas kon de stage voor de mannen niet doorgaan door corona. Maar er wordt hard gewerkt en met jonge talenten als Hans Vanwijn, Retin Obasohan, Ismael Bako of Manu Lecomte is er heel wat potentie.

Retin Obasohan

"De Belgian Lions hebben een wereldtopper nodig"

Naar de reden waarom de Belgian Lions voorlopig nog niet het niveau halen van de Cats is het volgens basketbaljournalisten Kris Meertens en Dennis Xhaët niet lang zoeken. "Het begint allemaal met talent", klinkt het bijna in koor. "Ik denk dat talent de belangrijkste reden is", zegt Xhaët. "Basketbal is een sport waarin één speler of speelster echt een gigantisch verschil kan maken. De Belgian Cats hebben wel een uitzonderlijke generatie, maar met Emma Meesseman beschikken ze ook over een van de beste speelsters ter wereld." "Emma Meesseman heeft zoveel impact op die ploeg dat ze het geheel helemaal meetrekt. Ik denk dat Meesseman er ook voor gezorgd heeft dat er bij de Belgian Cats een cultuursverandering is gekomen. Die ploeg heeft nu een heel duidelijke cultuur: hun mentaliteit, manier van werken, de gewoontes binnen de groep en hoe de ploeg aan elkaar hangt. Die automatismen ontstaan niet alleen op het veld, maar ook ernaast."

De top bij de vrouwen is minder breed dan bij de mannen. Daar hebben de Belgian Cats van kunnen profiteren. Kris Meertens

"De Belgian Lions hebben ook een wereldtopper nodig. Een topspeler van 2,10m à 2,15m zou het Belgische basketbal bij de mannen echt een boost kunnen geven", beaamt Kris Meertens, die ook nog een andere reden ziet voor het niveauverschil tussen de Lions en de Cats. "Vrouwensport is nog altijd aan een inhaalbeweging bezig, zeker in ploegsporten. België is eigenlijk op redelijke termijn meer beginnen te professionaliseren, met ook meer aandacht voor de opleidingen. De achterstand die de mannen hebben, hebben de vrouwen veel minder gehad." "Er is wel een toplaag in Europa bij de vrouwen, maar dat zijn maar een paar landen en daaronder was de kloof enorm. Daar hebben de Cats op korte tijd wel van kunnen profiteren. De top bij de vrouwen is minder breed dan bij de mannen."



De Belgian Lions

Wat als de Lions ook hun Emma Meesseman zouden hebben?

De Belgian Cats beschikken met Emma Meesseman over een van de beste speelsters van de wereld. Wat als de Belgische mannen konden rekenen op iemand die in de NBA de pannen van het dak speelt? Zijn ze dan plots kandidaat voor een EK-medaille? "Ik denk dat wel", zegt Dennis Xhaët. "Kijk maar naar Duitsland in de periode met Dirk Nowitzki. Dat was voor het overige niet zo'n sterke ploeg, maar dankzij Nowitzki hoorden ze wel bij de schaduwfavorieten op het EK. Een speler van dat niveau zou alles veranderen voor de Belgian Lions." Kris Meertens is iets voorzichtiger: "Als dat een grote jongen is van 2,10m of meer, dan wel. Om voor de medailles mee te spelen heb je echt wel zo'n dominante grote speler nodig."

Dirk Nowitzki

"Cats luisteren als Emma spreekt en zo iemand heb je niet bij de Lions"

Bij de Belgian Cats is Emma Meesseman een speelster die respect afdwingt. Hebben de Lions ook zulke persoonlijkheden? "De grootste persoonlijkheid bij de Lions is Sam Van Rossom", weet Kris Meertens. "Van Rossom is al 34, maar doet het nog altijd goed. Helaas speelt hij weinig bij de Lions, omdat hij clubverplichtingen heeft in de EuroLeague." "Bij een jongen als Retin Obasohan druipt het talent eraf en die kan geweldige dingen laten zien, maar dat is nog geen persoonlijkheid zoals Emma Meesseman. Als Emma praat bij de Cats, dan luistert iedereen. Ik denk niet dat er bij de Lions iemand is die zoveel indruk maakt binnen de groep."

Voor het grote publiek wordt het pas interessant als een ploeg succes heeft. Middelmaat boeit de mensen niet. Dennis Xhaët

"Retin Obasohan is een ongelooflijk interessant persoon en Sam Van Rossom is ook een heel clevere en toffe kerel", vindt Dennis Xhaët, die wel beseft dat dat geen namen zijn die bekend zijn bij de grote massa. "Het grote publiek kent hen niet, omdat ze nooit verder geraakt zijn dan een 9e plaats op een EK. Voor een neutrale sportliefhebber is dat nu eenmaal niet interessant genoeg." "Het wordt pas interessant als een ploeg echt succes heeft. Een ploeg die middelmatig is, dat boeit de mensen niet. De Rode Duivels vinden we ook opnieuw interessanter nu ze weer als favoriet meedoen aan grote toernooien. Daarvoor was er ook minder interesse."

Emma Meesseman is de vaandeldraagster van het Belgische basketbal.

Kunnen de Lions ook top 10 van de wereld worden?

De Belgian Cats zijn momenteel de nummer 7 van de wereld bij de vrouwen. De mannen staan 37e op de FIBA-ranking. Kunnen de Lions zich in de toekomst ook in de top 10 nestelen? "Top 10 van de wereld wordt volgens mij moeilijk", denkt Kris Meertens. "Ik ben er wel van overtuigd dat de Lions nog stappen zullen zetten en meer opschuiven richting top 20." "Als de mannen deze weg blijven opgaan, met een betere begeleiding en structuur zoals nu, en we hebben dan eens het geluk om een sterke grote jongen te hebben, dan zal België echt wel stappen zetten. De volgende stap is dan misschien wel om zich eens te plaatsen voor een WK. Daarvoor zal je dan af en toe eens een groot Europees land moeten verslaan, maar ik denk dat dat mogelijk is."

De volgende stap voor de Belgian Lions is misschien wel om zich eens te plaatsen voor een WK. Kris Meertens

Hoe realistisch is een EK-medaille voor de Belgische mannen in de toekomst? "In sport weet je nooit wat er gaat gebeuren", zegt Dennis Xhaët. "België kan altijd eens stunten." "Als de Lions op het komende EK in de top 10 eindigen, mag je spreken van een geslaagd EK. Coach Gjergja is ook bezig met een verjongingskuur en nieuwe gezichten die erbij komen. Daar ben ik wel benieuwd naar."

"Het blijft wel wachten op dat toptalent. Het mannenbasketbal in België kan wel een boost gebruiken, maar er worden wel veel inspanningen geleverd. Het is niet zo dat er niemand mee bezig is."

De Belgian Lions krijgen instructies van bondscoach Dario Gjergja.

Basketbalbond: "Een topteam bouwen kost tijd"

Wat vindt de Belgische basketbalbond ten slotte van de bevindingen van onze experts? "Het klopt uiteraard dat we zo'n supertalent op NBA-niveau (nog) niet hebben", zegt secretaris-generaal Stefan Garaleas. "In de topsportscholen worden onze talenten wel met de juiste programma's begeleid. Als we eens zo'n toptalent hebben, kunnen we daar in de topsportscholen goed mee aan de slag." "Op papier zit de structuur goed, al moet alles nog op kruissnelheid komen en moet de structuur zich ook nog bewijzen op basis van resultaten. Op dat vlak zijn EK's bij de U18 en U20 altijd goeie graadmeters. Dat hebben we bij de vrouwen ook gezien. Nu willen we ook met de jongens naar die A-divisies. Doe je het daar goed, dan heb je een redelijk perspectief."

Vorig jaar zijn de U18 en de U20 samen met de Belgian Lions op stage geweest. Dat geeft een enorme boost voor die jongeren. Stefan Garaleas, secretaris-generaal van Basketball Belgium

"We hebben ook een verticale structuur geïntegreerd van de jeugd naar de seniors, waarbij we bijvoorbeeld spelers inzetten op posities waar we hen in de toekomst willen zien spelen. Vorig jaar zijn de U18 en U20 ook samen met de Belgian Lions op stage geweest. Dat geeft een enorme boost voor die jongeren." "Daarnaast hebben we ook voor een horizontale integratie gezorgd tussen de Lions en de Cats, waarbij het ene team kan leren van de lessen van het andere team en vice versa." "Je mag ten slotte ook niet vergeten dat het tijd kost om aan een topteam te werken. De mensen zien nu de successen van de Cats, maar daar is jarenlang werk aan voorafgegaan. De meetbaarheid van de structuur zit voor de Lions nog een paar jaar achter, maar we blijven geduldig bouwen en werken met het aanwezige talent."

Dit zijn de Belgian Lions die dit weekend in actie komen:

Thomas Akyazili (Bahçesehir Koleji - Tur)

Michael Gilmore (zonder club)

Manu Lecomte (Fraport Skyliners - Dui)

Jean-Marc Mwema (BC Oostende)

Pierre-Antoine Gillet (BC Oostende)





Retin Obasohan (Nymburk - Tsj)

Kevin Tumba (Kolossos Rodou - Gri)

Hans Vanwijn (Dijon - Fra)

Alex Libert (Charleroi)





Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants)

Vincent Kesteloot (Antwerp Giants)

Andy Van Vliet (Siauliai - Lit)

Haris Bratanovic (BC Oostende)

Leander Dedroog (Limburg United)

Kijk vrijdag naar de Belgian Lions tegen Tsjechië: