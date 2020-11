Vriendin Vanheusden: "Er is niks ergers dan samenwonen met man die pijn heeft"

Vanheusden: "Ik kon zelfs niet naar het toilet gaan"

Vriendin Lauren zag het pijnlijke moment op tv. "Zinho stuurde me een bericht waarin stond: "Het is allemaal gedaan voor mij. Kom zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.""

We keren terug naar 1 november. Na een luchtduel met KVO-spits Gueye kermt Vanheusden het uit van de pijn. De aanvoerder van Standard had zijn voorste kruisband gescheurd. Zijn 3e knieblessure.

Denkt hij nog aan Inter? "Natuurlijk blijft het een droom om op een dag naar daar terug te keren. Het is een van de grootste clubs ter wereld. Ik ben daar een beetje opgegroeid, het was een mooie tijd."

Zat Vanheusden dit seizoen al met een transfer in zijn hoofd? "Neen, ik was volledig gefocust op Standard. We stonden helemaal bovenin en hadden enkele mooie matchen gewonnen."

Voor Vanheusden was de nieuwe blessure een grote klap. "Ik vreesde niet dat mijn carrière voorbij was. Maar het was vooral een immense teleurstelling voor mezelf, omdat ik wist dat ik goed bezig was."

Vriendin Lauren: "Zinho stuurde me dat het allemaal voorbij was"

Maesschalck: "Blessure zal Zinho's carrière niet bedreigen"

Om beter te revalideren verhuisde Zinho Vanheusden van Limburg naar Antwerpen. Hij huurt er een appartement vlak bij kinesist Lieven Maesschalk.



Hoe kijkt Maesschalck de toekomst van Vanheusden tegemoet. "Zinho heeft een ernstig letsel. Maar het komt goed, deze blessure zal zijn carrière zeker niet bedreigen", zegt de kinesist.

Vanheusdens vader was ook profvoetballer en had ook veel last van z'n knieën. "Het kan zijn dat dat genetisch is, maar daar zijn geen wetenschappelijke studies voor."

"Voor Zinho is het brute pech. Maar hij heeft een heel goede mentaliteit en is een harde werker. Hij is een modelprof. 6 maanden na de blessure verwachten we dat hij opnieuw een match kan spelen."'