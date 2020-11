Vliegtuigje brengt crossers van Kortrijk naar Tabor: "Maar is het sop de kool wel waard?"

De jongens van Pauwels Sauzen-Bingoal hebben de voorbije weken gedomineerd, maar eigenlijk is dat een logische evolutie. Die 3 jongens hebben al van bij de jeugd blijk gegeven van veel talent. Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck hebben Belgische en wereldtitels gewonnen. Voeg daar een groeiproces aan toe en je komt tot dit. De eerzuchtige Jurgen Mettepenningen is er bovendien in geslaagd die 3 jongens samen in 1 ploeg te krijgen. Dan kun je er ook mee spelen. Sweeck is nu naar de piek uit zijn carrière aan het groeien, Vanthourenhout is aan het wakker schieten - ook al moet hij nog bevestigen - en Iserbyt is nog altijd maar een knaap van 22, dat vergeet je snel. Een Iserbyt op zijn best, speelt met de voeten van eender welke tegenstander.

"Had gehoopt dat er met Tormans 3e blok zou opstaan, maar dat lukt niet"

Toon Aerts, de kopman van het kamp-Nys, is zeker ook goed. Hij heeft enkele crossen gedomineerd en heeft een grote motor. In de zware crossen kan hij zelfs Van der Poel aan. Kijk maar naar Namen vorig jaar, toen hij ook had kunnen winnen. Lars van der Haar rijdt ook niet slecht, maar hij kent op zijn 30e ook zijn limieten. Als hij die wil forceren - zoals bijvoorbeeld in Merksplas tegen zijn gewoonte in snel te starten - komt hij zichzelf tegen in de 2e helft. Je mag ook niet vergeten dat Telenet-Baloise bijna gehalveerd is in vergelijking met de vorige jaren. Er is geen Quinten Hermans of Corné van Kessel meer, want die zijn naar Tormans overgestapt. Ik had eigenlijk gehoopt dat met die ploeg een 3e blok zou meedoen, maar dat lukt niet. Akkoord, Hermans is zwaar gevallen in de Dauphiné, maar dat is toch al een tijd geleden. Alleen merk je dat het moeilijk is om iets goed te maken als je vanaf het begin achter de feiten aanloopt.

Over Thibau Nys & co: "Groeipijnen van jonge crossers"

Sven Nys hoopt eigenlijk vooral op de doorbloei van zijn jongeren, niet in het minst van zijn eigen zoon. Door corona rijden de beloften dit seizoen vaak mee met de profs. Ryan Kamp maakt van hen de beste indruk, maar ook een Niels Vandeputte of Toon Van den Bosch kunnen 7e of 8e worden. Alleen worden ze een zware cross later dan maar 15e of zo. Dat zijn de groeipijnen van een jonge crosser. Dat zie je ook bij Thibau Nys. Die is zelfs nog maar 18 jaar. We mogen daar dus geen drama over maken. Maar ik kan me wel voorstellen dat na een nieuwe mindere uitslag het kopje wel eens gaat hangen. Dan is er oplapwerk nodig. De overgang is zó brutaal, je krijgt een enorme oplawaai. Je moet week na week doorbijten, in de wetenschap dat dat een jaar of anderhalf jaar zal duren. En hoe groter het talent, hoe korter de groeipijnen. Van der Poel werd op zijn 20e al wereldkampioen, Van Aert maakte het Nys al lastig op zijn 19e.

Als belofte moet je week na week doorbijten, in de wetenschap dat dat een jaar of anderhalf zal duren. Michel Wuyts

"Door corona wordt internationalisering minstens jaar uitgesteld"

Zondag is er in Tabor de eerste Wereldbekercross van het seizoen, maar dat wil niet zeggen dat we plots een internationale top 10 zullen zien. Ik had veel van de jonge Fransman Antoine Benoist verwacht dit seizoen, die heeft bij de beloften getoond dat hij zich wil smijten. Maar die sukkelt met een zware ziekte en zal dit seizoen niet meer rijden. Voor de rest is het wachten op Tom Pidcock, maar dat kan nog een tijdje duren. Ik zou wel niet zeggen dat de internationalisering van de cross door de coronacrisis de doodsteek heeft gekregen. Maar de wachttijd wordt wel met minstens een jaar verlengd.

Over Tabor: "Is het sop de kool wel waard?"