Rico Verhoeven over titelkamp met Ben Saddik: "Ik zit op een totaal ander niveau"

Een jaar geleden verdedigde Rico Verhoeven voor de 9e keer met succes zijn wereldtitel kickboksen tegen zijn landgenoot Badr Hari. Over 2 maanden zet hij zijn titel voor de 10e keer op het spel, nu tegen de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik.

Ben Saddik baarde opzien door bij zijn debuut in 2011 Verhoeven meteen te verslaan met een technische knock-out. "Hij zegt dat het 1-1 staat tussen ons, maar dat eerste gevecht is al zo lang geleden. Ik stond toen aan het begin van mijn carrière, had nog een pamper aan."

"We zitten nu op een heel ander level", schuwt Verhoeven de grootspraak niet in gesprek met de NOS. "Dat verschil ga ik laten zien. Je kunt hem niet eens met mij vergelijken, maar het is altijd leuk als een kat met een muis speelt, niet?"

Verhoeven heeft duidelijk geen hoge pet op van Ben Saddik, ook niet als mens. "Ik vind dat ik meer een sportman ben, maar nog belangrijker: ik ben eerlijk en oprecht. Als je dat niet bent, dan mag ik je niet zo."