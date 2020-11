Owain Doull redt verdwaalde hond, met oortjes als geïmproviseerde leiband

"Ik vond Bolt langs de kant van de weg", vertelt Ineos-rijder Owain Doull over zijn reddingsactie. "Hij was helemaal aan het beven en was duidelijk verdwaald."

Doull aarzelde geen moment en nam het hondje op sleeptouw. Letterlijk, want met de oortjes van zijn telefoon maakte hij een geïmproviseerde leiband waarmee hij Bolt naar de dichtstbijzijnde boerderij bracht, wat gelukkig de thuis van de hond bleek.

Bolt herstelde goed van zijn avontuur en houdt er een straf verhaal aan over om na te blaffen.