Mourinho verliest weddenschap met Reguilon en koopt "beenham van 500 pond"

José Mourinho is nog maar sinds kort actief op Instagram. Hij laat er een andere, meer ontspannen en lichtvoetige Mourinho zien. Zo ook met zijn post over Sergio Reguilon en de beenham.

De coach van Tottenham had zijn linksachter aangespoord om zich tegen Manchester City vast te bijten in winger Ryad Mahrez. "Als hij je geen enkele keer passeert, koop ik je een beenham", gooide Mourinho er nog wat extra motivatie bovenop.

De motivatietechnieken van Mourinho misten hun doel niet, want Reguilon slaagde er effectief in Mahrez aan banden te leggen. "Belofte maakt schuld", schreef Mourinho enkele dagen later op Instagram, terwijl hij en zijn Spaanse verdediger van een stukje pata negra knabbelen. "Het heeft me 500 pond gekost, maar een belofte is een belofte."