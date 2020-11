Koeman begint met 8 nieuwe spelers: "Heel veel frisheid en honger"

Niet alleen liet Koeman Messi en De Jong in Barcelona achter, hij bracht liefst 8 andere spelers aan de aftrap in vergelijking met het verlies zaterdag bij Atletico Madrid. Het was Barcelona's jongste elftal in een Champions League-match in 9 jaar met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar.

Voor de rust was het nochtans niet veel soeps, pas in de 2e helft kwam de machine op gang. Dest en 2 keer Braithwaite telden op 20 minuten de Oekraïners uit. Griezmann dikte in de extra tijd nog aan.

"Sommige wedstrijden lopen beter af dan anderen, maar het grootste verschil vandaag was hoe fris we voor de dag kwamen", reageerde Koeman op de persconferentie.

"We deden er goed aan om bepaalde spelers te laten rusten en om anderen in een betere fysieke vorm een kans te geven. We waren veel beter op het middenveld, we toonden heel wat honger en voerden een goeie pressing uit."

"We haalden onze doelstelling - de kwalificatie - en gaven een heel positief beeld van onszelf." (lees voort onder foto)