Kevin De Bruyne genomineerd voor Speler van het Jaar door de FIFA

De voorbije 2 jaar was Eden Hazard telkens de beste Belg bij de verkiezing van Speler van het Jaar bij de FIFA. In 2018 werd hij 7e, vorig jaar 8e. Kevin De Bruyne, die in 2016 20e was en in 2018 8e, kan proberen dat resultaat te overtreffen, al wordt het erg moeilijk om te winnen.

Robert Lewandowski is immers de grote topfavoriet. Hij scoorde aan de lopende band voor Bayern München, dat zowat alle mogelijke prijzen won afgelopen seizoen.

Het zou in ieder geval een zeldzame keer zijn dat noch Messi noch Ronaldo met de belangrijkste individuele trofee van het jaar gaat lopen. Beiden horen ook nu weer tot de 11 genomineerden, maar ze lijken deze keer weinig kans te maken.

Thibaut Courtois is dan weer wel een grote kanshebber om na 2018 voor de 2e keer verkozen te worden tot Doelman van het Jaar. Met Alisson, Neuer, Oblak, Ter Stegen en Navas zijn zijn concurrenten de usual suspects.

Op 17 december worden de winnaars, ook in de andere categorieën (beste coach, beste vrouwelijke speelster, mooiste goal,...), bekendgemaakt.