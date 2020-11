Jean-Marie Pfaff: "Maradona was een goede vriend, ik krijg tranen in de ogen"

Pfaff: "Ik heb fenomenale herinneringen aan Diego"

Jean-Marie Pfaff en Diego Maradona kruisten elkaar een paar keer als voetballer, maar bouwden vooral na hun carrière een goede band op.





"3 jaar geleden was ik nog samen met Kelly uitgenodigd naar Dubai. Ik ben daar 3 dagen bij Maradona geweest in zijn woning, waar zelden mensen mochten binnenkomen", vertelt Pfaff in De Afspraak.



"We hebben toen heel gezellig gegeten en over voetbal gepraat. Onder meer over het WK van 1986 in Mexico. Ik heb fenomenale herinneringen aan Diego. Herinneringen waarvan ik de tranen in de ogen krijg."

Herinnert Pfaff zich nog zijn eerste ontmoeting met Maradona? "Dat was op het WK in 1982. We speelden toen in Barcelona de openingsmatch tegen Argentinië en wonnen met 0-1."

"Ik had toen al door wat voor een talent Maradona was en wat voor waarde hij had. Maradona was een heel gewone volksjongen, die tegen iedereen goeiedag zei."

"Maradona was ook iemand met wie je ongelooflijk kon lachen. Hij zal een leegte achterlaten, als voetballer en als mens."