Ibrahimovic (39) krijgt zijn 12e Gouden Bal van Zweden: "Hij is uniek"

De krijger van vele oorlogen lijkt bij Milan voor de zoveelste keer zichzelf heruit te vinden. Hij voert momenteel de topschuttersstand in de Serie A aan met 10 goals in 6 duels.

"Ibrahimovic is een speler die met een unieke kwaliteit opnieuw een sensationeel hoofdstuk schreef in een unieke carrière", stelde de jury. "Hij is uniek. Een fysiek fenomeen."

De flamboyante Zweed liet optekenen dat "alles mogelijk is als je het wenst en erin gelooft." Hij droeg zijn prijs op aan de supporters, die hij snel weer hoopt terug te zien in de stadions.

"Men zegt dat fans de 12e man vormen. Zonder hen zijn de stadions echt leeg en ik hoop dat alles terugkeert naar het oude", verwees de Zweed naar de coronapandemie.

Ibrahimovic won de trofee in 2005 als speler bij Juventus, van 2007 tot 2016 was hij doorlopend de beste toen hij voor Inter, Barcelona, Milan, PSG en Manchester United speelde. Na Andreas Granqvist (Krasnodar, 2017) en Victor Lindelöf (Manchester United, 2018-2019) is hij in 2020 weer aan de beurt. (lees voort onder tweet)