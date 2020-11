Ibrahimovic (39) krijgt 12e Gouden Bal in Zweden: "Mis nationale ploeg"

Ibrahimovic won de trofee in 2005 als speler bij Juventus, van 2007 tot 2016 was hij doorlopend de beste toen hij voor Inter, Barcelona, Milan, PSG en Manchester United speelde. Na Andreas Granqvist (Krasnodar, 2017) en Victor Lindelöf (Manchester United, 2018-2019) is hij in 2020 weer aan de beurt. (lees voort onder tweet)

De flamboyante Zweed liet optekenen dat "alles mogelijk is als je het wenst en erin gelooft." Hij droeg zijn prijs op aan de supporters, die hij snel weer hoopt terug te zien in de stadions.

"Ibrahimovic is een speler die met een unieke kwaliteit opnieuw een sensationeel hoofdstuk schreef in een unieke carrière", stelde de jury. "Hij is uniek. Een fysiek fenomeen."

De krijger van vele oorlogen lijkt bij Milan voor de zoveelste keer zichzelf heruit te vinden. Hij voert momenteel de topschuttersstand in de Serie A aan met 10 goals in 6 duels.

Ibrahimovic: "Ik mis de nationale ploeg"

In een gesprek met de organiserende krant Aftonbladet liet Ibrahimovic optekenen dat hij de nationale ploeg mist. "Omdat je het me vraagt, zal ik eerlijk zijn: ja, ik mis de nationale ploeg. Dat is geen geheim."

"Wie dat niet mist, heeft zijn carrière beëindigd. En mijn carrière is nog niet afgelopen", klonk het zelfbewust. De spits kwam niet meer uit voor zijn land sinds Euro 2016, maar speculeerde begin deze maand zelf al over een rentree. Ibra was in 116 interlands goed voor 62 goals.

Maar of hij zou ingaan op een belletje van bondscoach Janne Andersson? "Geef me even tijd, daar moet ik over nadenken."



Zonder de 12-voudige "Guldbollen" plaatste Zweden zich rechtstreeks voor Euro 2020, dat door corona met een jaar is uitgesteld. Zweden zit in een groep met Spanje, Polen en Slovakije. De Nations League van de voorbije maanden verliep evenwel desastreus met 1 zege en 5 nederlagen.



Ibrahimovic was vorig weekend matchwinnaar tegen Napoli, maar viel ook uit: "Maar het is niet ernstig, hoop en al 1 of 2 weken."