Frank Raes: "Maradona was verslaafd aan aandacht en is eraan kapotgegaan"

Zowat elke voetballiefhebber heeft de beelden al eens gezien: een heerlijk nonchalante Diego Maradona danst in 1989 op de tonen van "Live is Life". Dat de beelden een reis rond de wereld afgelegd hebben, hebben we te danken aan Frank Raes.

Raes was op 19 april 1989 aanwezig in het Olympisch Stadion in München voor de return in de halve finales van de UEFA Cup tussen Bayern München en Napoli. Tijdens de opwarming zoog één man alle aandacht naar zich toe: Maradona. De Argentijn jongleerde op de tonen van Live is life van Opus.



"De tv-kijkers hadden die beelden niet gezien, want het waren beelden van voor de match", zegt Raes. "Ik heb bij mijn terugkeer in Brussel dan contact opgenomen met de Duitse zender ZDF. Zij stuurden een cassette op en uit die 12 minuten heb ik een montage van zo'n 2'30" gemaakt.

"Die beelden werden uitgezonden in Sportweekend en in een documentaire die ik over Maradona had gemaakt. De montage is in Nederland terechtgekomen en is daarna aan een reis rond Europa begonnen. Later is dat dan door YouTube opgepikt en intussen zit het filmpje aan miljoenen views."