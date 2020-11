Dokter Vanmol over Jakobsen: "Het esthetische was niet de grootste zorg"

"Er zijn verhalen verschenen die erg overdreven waren"

Meteen na zijn verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen begin augustus circuleerde het ene horrorverhaal na het andere over de toestand van Fabio Jakobsen. Net daarom deed het deugd een foto te zien van de Nederlander, fiets in de hand en naast zijn vriendin.

“Er zijn verhalen verschenen over Fabio, dat elk bot in zijn gezicht gebroken was, dat zijn luchtpijp verbrijzeld was, dat hij 1.000 hechtingen had. De schade was groot, maar er is erg overdreven”, zegt Yvan Vanmol.



“Fabio heeft wel het geluk gehad dat hij in Polen in een ziekenhuis terechtkwam met veel ervaring in plastische chirurgie en dat de eerste ingreep meteen goed is uitgevoerd."

"Maar het esthetische was niet de grootste zorg. Daarvan weet je dat tegenwoordig veel kan. De vraag of je ooit nog je beroep kan uitoefenen, heeft er veel sterker op ingehakt.”