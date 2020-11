Boudeweel over het verval bij Club Brugge: "Het probleem is structureel"

De derde plaats lijkt momenteel het hoogst haalbare voor Club Brugge in groep F van de Champions League. Daarvoor is een gelijkspel in de volgende match tegen Zenit voldoende. Mathematisch is ook plaats twee nog mogelijk. Club heeft daar minstens 4 op 6 voor nodig, maar er zijn nog voorwaarden.

Lazio mag al zeker niet winnen van Dortmund op de volgende speeldag en Club moet zeker zelf winnen van Lazio op de laatste speeldag. Eindigen Club en Lazio met een gelijk aantal punten, dan gaat Club Brugge door op basis van het aantal punten behaald in de onderlinge duels.

"Winnen tegen Lazio zou op een blauwe maandag zeker kunnen, maar met wat ik de laatste weken zie, vrees ik daar voor. Met dit vormpeil denk ik dat Club Brugge niet veel te zoeken heeft in de 1/8e finales van de Champions League."

"Zelfs gelijkspelen tegen Zenit is met deze vorm niet evident. Zenit is en blijft een vervelende ploeg. Club Brugge won wel in Rusland en dat was een fantastisch resultaat, maar we mogen niet vergeten dat de Russen op een bepaald moment drie of vier open kansen kregen."

Derde worden in de Champions League en zo Europees overwinteren is voor elke Belgische ploeg een goede prestatie. Lukt dat, dan staat Club Brugge na januari vooral voor de uitdaging om de 1/16e finales te overleven. Of minstens niet opnieuw een pandoering te krijgen.

"Club heeft zeker zijn plaats in de Europa League, maar de afgelopen twee seizoenen gingen ze er wel telkens meteen uit na een 5-0 tegen Manchester United en een 4-0 tegen Salzburg. Dan word je toch op een bepaalde manier met je neus op de feiten gedrukt."