Boudeweel: "Begin te vrezen voor Dennis, want het zit niet goed in zijn hoofd"

"Los van zijn beginperiode is het niet dat hij weken aan een stuk alle tegenstanders heeft dolgedraaid. Hij speelt voor zichzelf (én voor een transfer). Probeert veel te vaak individuele (lees: onmogelijke) acties en loopt zich vast. Hij is gewoon geen teamspeler en dat zou me als ploegmaat mateloos irriteren. Het DNA van Club Brugge is toch nog altijd collectiviteit."

"Ik begin wel langzaam te vrezen dat hij die kant opgaat", zegt Tom Boudeweel. "Ik heb het gevoel dat het niet goed zit in het hoofd van Emmanuel Dennis. Het busincident is het topje van de ijsberg. Het bedrag aan boetes is naar verluidt redelijk indrukwekkend."

Zo erg als met Mbaye Diagne vorig seizoen of Lamkel Zé bij Antwerp is de situatie van Emmanuel Dennis zeker nog niet, maar de opeenstapeling van kleine incidenten met Dennis maakt hem toch een risicopatient.

Op Twitter reageerde iemand op een filmpje van Club Brugge met een screenshot. Die man merkte op dat Dennis op zijn telefoon zit te kijken terwijl Philippe Clement de spelers toespreekt in de kleedkamer.



"Dat is heel straf. Respectloos. Zelfs al ben je invaller voor die wedstrijd. Ik vraag me openlijk af welke plaats hij heeft in de groep van Club. Benieuwd ook hoe de spelersgroep gaat reageren, wanneer hij weer bij de kern wordt gezet. Ook de sterke mannen krijgen Dennis blijkbaar niet weer in het gareel."



"In een team zullen sommige spelers met plezier zich de voeten vanonder het lijf lopen als iemand met veel talent het collectief laat winnen. Zoals een Tom Pietermaat bij Beerschot voor Raphael Holzhauzer. Ini het geval van Dennis twijfel ik en dat is niet goed voor het team."

"Dat Dennis talent heeft, dat ziet iedereen, maar als je niet presteert, dan moet je volgens mij dimmen. En presteren doet Dennis dit seizoen niet. Hij zit aan 1 goal over alle competities. Ook vorig seizoen lukte hij slechts 5 doelpunten in de competitie en wel 4 in Europa. Misschien hebben de 2 goals bij Real Madrid bij hem alle zin voor realiteit weggenomen."