Boris Becker legt functie bij Duitse tennisbond neer: "Geen tijd meer"

De 53-jarige Becker is een voormalige nummer 1 van de wereld (begin jaren 90). De drievoudige Wimbledon-kampioen werd in augustus 2017 aangesteld als zogenaamde "Head of Men's Tennis". Op het einde van het jaar kapt hij ermee.

"Het werk bij de DTB heeft mij de voorbije 3,5 jaar veel vreugde verschaft", zegt Becker. "Vandaag heb ik evenwel het gevoel dat ik tijd tekortkom en deze belangrijke taak moet doorgeven." Huidig Daviscup-coach Michael Kohlmann neemt de rol van Becker over.

Beckers postcarrièrepad liep niet altijd over rozen. Hij verscheen onlangs voor de rechter in Londen omdat hij inkomsten zou achterhouden, terwijl hij nog schulden moet aflossen. Van 2013 tot 2016 coachte hij huidig nummer 1 Novak Djokovic. Hij is ook actief als commentator op grandslamtoernooien.

In totaal won hij 49 ATP-titels in zijn carrière, waaronder 6 grandslamtoernooien. Naast Wimbledon in 1985 (als 17-jarige), 1986 en 1989 deed hij daar ook 2 Australian Opens bij (1191 en 1996) en de US Open (1989).



Boris "Boem Boem" Becker, zijn bijnaam naar zijn harde opslag, was ook 3 keer de beste in de Masters (1988, 1992 en 1995) en won met Duitsland de Daviscup in 1988 en 1989.