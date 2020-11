België doet er nog een zilveren medaille bij op het EK muurklimmen

In de leadcompetitie klimmen de deelnemers in 1 poging zo hoog mogelijk, beveiligd door een touw.

Na zijn 2e plek in de halve finales van die competitie had Nicolas Collin zich bij de kanshebbers geschaard voor eremetaal. In de finale deed hij die goede prestatie nog eens over, met zilver als buit.

De 22-jarige Collin verzamelde in de finale 38 punten. Enkel de Zwitser Sascha Lehmann (41 punten) deed beter. Het brons was voor de Rus Dimitri Fakirjanov (37 punten).

En zo brengt België zijn teller in Moskou op 2 medailles. Maandag klom Chloé Caulier al naar de zilveren medaille in de bouldercompetitie.

Morgen krijgen de muurklimmers een dagje rust. Vrijdag en zaterdag staan de combinatieproeven op het menu, die competitie staat volgend jaar ook voor het eerst op het olympische programma. De klimmers die zich tot Europees kampioen kronen, krijgen een ticket voor Tokio.