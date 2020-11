"Niveau vrouwencross is gestegen, dus het is moeilijker om door te breken"

Eigenlijk is er maar 1 boodschap voor de Belgische crossliefhebbers: geduld en hoop. Want als het van iemand moet komen, zal het zijn van iemand die nu 12 à 14 jaar is. Je moet dus 4-5 jaar wachten voor die zich manifesteert.

Vergeet niet dat het nu veel lastiger is om je te manifesteren dan in de tijd van Cant, want het veldrijden bij de vrouwen was toen nog niet van een uitzonderlijk niveau. Vos kwam toen in december meedoen en won meteen. Dat is nu veranderd.

Er zijn 4-5 Nederlandse vrouwen die elke keer de dienst uitmaken en zij hebben het niveau danig opgekrikt. Dat maakt het voor aanstormende vrouwen een stuk moeilijker om de weg te vinden.