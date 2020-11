Zlatan wil gezicht niet in FIFA-games: "Iemand verdient geld over mijn rug"

Enkele weken geleden werd de nieuwe versie van FIFA gelanceerd, FIFA 21. Zlatan Ibrahimovic ziet er in deze versie levensecht uit, maar toch zint iets de aanvaller van Milan niet.

"Wie gaf FIFA EA Sport de toestemming om mijn naam en gezicht te gebruiken?", bindt hij de kat de bel aan op twitter. "Ik dacht niet dat ik lid was van (spelersvakbond) Fifpro en als ik dat wel ben, is dat op een of andere manier gebeurd zonder dat ik hiervan op de hoogte was."

"Ik heb FIFA of de Fifpro in ieder geval nooit toegestaan om geld te verdienen over mijn rug. Iemand heeft de voorbije jaren al veel verdiend aan mijn naam en gezicht, zonder mijn toestemming. Tijd om dit uit te zoeken."

FIFA wordt wereldwijd door zo'n 35 miljoen gamers gespeeld, onder wie heel wat profvoetballers.