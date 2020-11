Wie doet Union nog wat in 1B? "Hebben veel geld en dus de beste spelers"

Volgens voetbaljournalist Geert Heremans bestaat er weinig twijfel over dat Union dit seizoen de promotie naar 1A zal afdwingen. "Zelf vinden ze het veel te vroeg om nu al over de promotie te spreken, maar dat is wel de doelstelling."

"Toen de Engelse ondernemer Tony Bloom 3 jaar geleden bij de club neerstreek, zei hij: in 3 jaar tijd willen we naar 1A. Dan is het nu dus het moment."

Union heeft in ieder geval de middelen om de concurrentie in 1B te overvleugelen. "Er zit een pak geld achter en daardoor hebben ze de beste spelers en de meest uitgebreide kern."

"Het straffe is dat ze dat elk seizoen met een nagenoeg nieuwe spelersgroep doen. Van het Union dat 2 jaar geleden stuntte in de beker - met onder meer Tau, Niakaté en Selemani - blijft niemand meer over. Dankzij het netwerk van Bloom, die ook eigenaar is van Brighton, worden die spelers vaak door nog betere vervangen."