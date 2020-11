Medaillewinnaar Jorre Verstraeten: "Hockeykamp zat vol, daarom is het judo geworden"

"Dat voelt goed mee", lacht Verstraeten tijdens een jogging in de bossen van Bertem. "Ik sta stevig met mijn voeten op de grond. Ook omdat het volgende toernooi, in januari in Qatar, er snel aankomt."

"Enkel het judokamp bleef over"

Jorre Verstraeten houdt van sport. Hij studeert sportmanagement aan de universiteit in Brussel en als kind deed hij naast judo ook aan atletiek.

"Hockey had ook gekund", legt Verstraeten uit, "maar toen ik me samen met mijn broer wou inschrijven voor een kamp, was alles volzet. Het enige wat overbleef was judo", lacht hij.

"Het klopt dus dat ik graag sport. Het maakt me niet uit welke sport."

Als topjudoka traint hij bij Franstalige federatie. Verstraeten: "Ik train er onder twee trainers die ook in mijn categorie op de mat hebben gestaan. Dat is een groot voordeel voor mij."

"Ik voel me er meer op mijn gemak. Sinds ik voor de Franstalige bond gekozen heb, heb ik gigantische stappen gezet. Voor mij was het een van de beste beslissingen."