Kijk naar Europees voetbal, de Belgian Lions en het wielerhoogtepunt: Wout van Aert weer in het veld

Ook deze week serveren we u bij Sporza een gevarieerd sportaanbod. Vanavond kunt u naar de Champions League-match van Club Brugge luisteren op Radio 1, donderdag is er de 4e speeldag in de Europa League en vrijdag pikken de Belgian Lions de draad weer op in de voorrondes van het EK basketbal. Zaterdag kruipt Wout van Aert dan weer op zijn crossfiets.