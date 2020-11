Kalender Diamond League 2021 voorgesteld, Memorial valt op 3 september

De Diamond League begint volgend jaar op 23 mei in het Marokkaanse Rabat. Daarna gaat het richting Doha (28 mei), om vervolgens in Rome (4 juni) halt te houden voor de eerste Europese meeting.

Aansluitend zijn Oslo (10 juni), Stockholm (4 juli), Monaco (9 juli) en Londen (13 juli) aan de beurt in de eerste twee weken van juli. Dan volgt een pauze van een maand door de Olympische Spelen in Tokio.

De Diamond League herneemt op 14 augustus in het Chinese Shanghai. Een week later is er zowel in het Amerikaanse Eugene (21 augustus) als op een nog te bepalen locatie in China (22 augustus) actie.

De vier laatste afspraken zijn allemaal op Europese bodem met stops in Lausanne (26 augustus), Parijs (28 augustus), Brussel en Zürich. In de eerste dertien meetings kunnen de atleten punten verzamelen om zich te plaatsen voor de DL-finale in Zwitserland.

De organisatie benadrukt dinsdag dat het om een voorlopige kalender gaat en veranderingen mogelijk zijn afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie.