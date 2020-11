Johan Bruyneel: "Ik wil weer welkom zijn in de wielerwereld"

Na de schuldbekentenissen van Lance Armstrong werden Johan Bruyneel en Armstrong voor het leven verbannen uit de wielersport. Het Amerikaanse dopingagentschap USADA oordeelde dat US Postal "het meest gesofisticeerde, professionele en succesvolle dopingprogramma in de geschiedenis van de sport bedacht had".

"Ik blijf erbij: Lance was de beste van zijn generatie, met of zonder doping", zegt Bruyneel zonder omwegen op Eurosport. "Hij deed niets dat anderen niet deden."



"Het is makkelijk om iemand te demoniseren, maar onmogelijk om dat ongedaan te maken. Het is ook moeilijk te verwerken omdat er zoveel hypocrisie rondhangt. Armstrong was met of zonder doping de beste van zijn generatie. Dat was zo voor de kampioenen voor Armstrong en dat zal altijd zo blijven. Er is volgens mij op dat vlak niets veranderd in het huidige wielrennen."