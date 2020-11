Ibisevic moet opkrassen bij Schalke, twee andere spelers geschorst

Schalke is na 8 wedstrijden in de Bundesliga laatste en kon met het einde van vorig seizoen meegerekend al 24 competitiewedstrijden niet meer winnen. Crisis dus in Gelsenkirchen en na de sportdirecteur Michael Reschke zijn ook enkele spelers nu kop van Jut.

Schalke 04 zal in december afscheid nemen van Vedad Ibisevic. Daarnaast heeft dd club ook Nabil Bentaleb en Amine Harit op non-actief geplaatst.



Aanvaller Ibisevic tekende pas in september bij de club van onze landgenoot Benito Raman, maar mag volgende maand alweer zijn valiezen pakken. "We hadden er iets anders van verwacht", zegt technisch directeur Jochen Schneider.

Bij middenvelder Bentaleb is het de bedoeling dat hij volgende zomer vertrekt. "Er is geen discussie dat hij een goeie voetballer is, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat hij niet past bij Schalke", aldus Schneider.

De jonge middenvelder Harit (23) heeft zich misdragen en traint tijdelijk individueel, maar zal later in principe nog een herkansing krijgen.