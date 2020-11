Griezmann praat eindelijk zelf: "Messi weet dat ik veel respect heb voor hem"

Antoine Griezmann heeft bijna anderhalf jaar na zijn overstap van Atletico Madrid naar Barcelona zijn draai in Camp Nou nog altijd niet gevonden. Volgens Griezmanns voormalige zaakwaarnemer heeft dat vooral te maken omdat de Fransman zich niet aanvaard voelt door Lionel Messi.

"Toen Antoine bij Barcelona arriveerde, sprak Messi geen woord met hem en speelde hij geen bal naar hem. Dat heeft Antoine een trauma bezorgd", liet Eric Olhats onlangs optekenen. Toen de oom van Griezmann dit nadien beaamde, vond de speler zelf het welletjes.

"Ik heb veel over mij heen gekregen en nu is het welletjes", zegt Griezmann in het programma van ex-Real-vedette Jorge Valdano. Vooreerst laat hij weten dat zijn zus zijn zaakwaarnemer is en niet (meer) Olhats. "De mening van Eric heeft mij veel schade berokkend en twijfels gezet bij mijn relatie met Leo (Messi)."

"Leo weet dat ik veel respect heb voor hem, dat ik veel van hem leer. Ik heb hem verteld dat ik niets met hem (Olhats) te maken heb."

En hoe zat het dan met zijn relatie met Messi bij zijn komst? "Leo had publiekelijk om mijn transfer gevraagd en voelde zich belazerd dat ik eerst niet ben gekomen. Maar hij zei ook meteen dat hij er voor mij zou zijn. Dat voel ik nog elke dag."