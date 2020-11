Fabio Jakobsen zit weer op de fiets: "Het is al hele tocht geweest tot hier"

Sinds zijn vreselijke val in de Ronde van Polen in augustus werkt Fabio Jakobsen langzaam maar zeker aan zijn terugkeer. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step ging al een aantal keer onder het mes, zo werden zijn onder- en bovenkaak gereconstrueerd.

Nu is de sprinter opnieuw voorzichtig aan het fietsen. "Het is al een hele tocht geweest tot nu toe. Ik wil alle dokters bedanken en ook mijn team en de sponsors. Ik kijk uit naar mijn volgende operatie in januari. In de tussentijd kan ik al heel rustig weer beginnen te trainen."

Het kiekje op sociale media samen met zijn vriendin is de eerste foto van Jakobsen sinds het ongeval.