Clement: "Gelukkig kom je in België geen ploeg zoals Dortmund tegen"

"Na de loting zeiden we al dat Dortmund "out of our league" was en dat hebben ze weer laten zien", zei Clement. "Als je een resultaat wil halen in deze topwedstrijden, dan moet je de kruimels pakken en veel geluk hebben."

"Vandaag hebben we de kruimels laten liggen. Dan is deze nederlaag een logisch resultaat."

Toch was het niet allemaal kommer en kwel bij Club Brugge. Clement zag ook wat positieve punten. "Ik ben wel tevreden dat mijn ploeg de hele match heeft gevochten", zei hij.

"Ik heb ook een heel sterke Charles De Ketelaere gezien op een positie die hij niet gewoon is. Odilon Kossounou maakte misschiel wel een foutje in de verdediging, maar als 19-jarige heeft hij ook veel goede dingen laten zien bij zijn CL-debuut."