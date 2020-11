Brys woedend op Durkin na tackle op Duplus: "Ze moeten hem levenslang verbannen"

Marc Brys leefde in eerste instantie mee met zijn Franse verdediger, die mogelijk weer voor lange tijd aan de kant staat. "Hij was net terug van een blessure. Hij had bijzonder hard gewerkt en is in een recordtijd weer in orde geraakt."

"En dan maakt Durkin zo'n fout. Ze zouden hem echt levenslang moeten verbannen. Zulke fouten maak je niet. Ik vind dat ongepast. Je zag echt de intentie bij Durkin om Duplus aan te trappen. Dat is onbegrijpelijk."

Brys zelf raakte tijdens de match ook betrokken in een klein incident, toen Duckens Nazon na zijn doelpunt voor de neus van zijn ex-coach uitdagend ging vieren. De Haïtiaan kreeg bij STVV onder Brys immers amper speelkansen.

"Ik hou wel van die reactie", neemt Brys het sportief op. "Dat was revanche voor hem, dat hoort erbij voor zo'n jonge kerel. Daar heb ik geen probleem mee. Na de moeilijke verhouding die wij hadden, is zo'n reactie niet onlogisch."