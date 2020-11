Bondscoach: "Ik zie het goed komen met WK veldrijden in Oostende"

Zaterdag maakt Wout van Aert zijn rentree in de Urban Cross in Kortrijk. "Zijn vormcurve is wat gezakt na de klassiekers", weet Sven Vanthourenhout, "maar een diepe val is het zeker niet. Als ik hem hoor, fietst hij nog altijd op een erg hoog niveau."



"Hij zal het wel moeten doen tegen jongens die al langer op hun crossfiets zitten en al meer interval achter de rug hebben. Dat zal Wout voelen."



"Je mag niet verwachten dat hij meteen wint, al blijft het natuurlijk wel Wout van Aert. Ik zie hem lang voorin strijden. En als je hem zaterdag klopt, zal je zege alleszins meer cachet krijgen."

Volg de veldrit in Kortrijk zaterdag in onze app, op onze website en op Eén. De vrouwen starten iets over half 2, de mannen crossen om 15u.