Beerschot straft spelers met boeterad: "1 minuut dansen vinden ze niet fijn"

In de 399e aflevering van Extra Time heeft Hernan Losada het over het boeterad bij Beerschot, Arnar Vidarsson vertelt over zijn ambities als bondscoach van IJsland en in de Keek op de Week ziet u niet alleen Arnaud, maar ook zijn oom Gilbert Bodart scoren voor Standard. Kijk op deze pagina naar de leukste fragmenten uit de voetbalshow.