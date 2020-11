"Denk niet dat EA Sports ligt te bibberen over opmerkingen van Zlatan"

"Ik heb FIFA of de FIFPro (spelersvakbond) nooit toegestaan om geld te verdienen over mijn rug. Iemand heeft de voorbije jaren al veel verdiend aan mijn naam en gezicht, zonder mijn toestemming. Tijd om dit uit te zoeken", schreef Ibrahimovic gisteren op Twitter.

Dat laatste is exact wat we deden. Te beginnen bij EA Sports, de ontwikkelaar van de FIFA-games. "We werken al vele jaren samen met federaties, teams en individuen om de rechten te verwerven op de gelijkenissen van spelers in ons spel. Een daarvan is de wereldwijde spelersvakbond FIFPro en haar lokale afdelingen", zegt EA Sports in een officiële verklaring.

In België is er zo geen lokale spelersvakbond en lopen de onderhandelingen allemaal via de Pro League. "EA Sports koopt bij de Pro League de rechten voor de logo's, namen, shirts, gezichten etc. van alle Belgische profclubs collectief aan", zegt Stijn Jacobs, die als extern consultant voor de Pro League alles rond e-sport beheert.

De clubs krijgen een deel van de collectieve koek. In Italië, waar Ibrahimovic speelt, is er wel een lokale vakbond. Het enige verschil is dat de spelersvakbond en de profclubs ook onderling een deal moeten vinden over een verdeling van het geld dat de spelontwikkelaar betaalt.