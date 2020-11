Vraag van 1 miljoen: hoe stop je Haaland af? "Niemand vond al antwoord"

Club Brugge-coach Philippe Clement is niet de enige die 's nachts in bed ligt te piekeren over hoe je wervelwind Erling Braut Haaland kan afstoppen. Sporza schotelde het vraagstuk namelijk ook voor aan ervaren (ex-)verdedigers Eric Van Meir en Olivier Deschacht en kreeg enkele creatieve oplossingen. Lees je mee, Philippe Clement?

1. Toevoer afsnijden

Eric Van Meir, 35 keer in de achterhoede van de Rode Duivels, legt er zich al bij neer: Haaland valt niet af te stoppen. "Niemand heeft voorlopig al een antwoord gevonden. Hij is voor zijn lengte enorm snel en explosief. Ik zie niet echt een mogelijkheid om hem af te stoppen." Maar Van Meir kan toch een tactiek uit zijn mouw schudden. "Ik zou de toevoer naar Haaland afsnijden. Als hij geen ballen krijgt, kan hij ook niet op snelheid komen. Al besef ik wel dat het in de praktijk veel moeilijker is dan in de theorie." "Club Brugge zal dus kort moeten dekken op het middenveld. Dan moeten de passes al van ver komen en daar kan de verdediging zich op instellen."

2. Veel concentratie

Club Brugge zal Haaland geen moment uit het oog mogen verliezen, een enorme druk op de volledige ploeg. "Je moet zijn looplijn proberen te doorbreken, want zonder contact is hij weg", zegt Van Meir. "Maar hij kan sprints van 20 tot 25 meter afleggen voor een doelpunt. Dat is dus moeilijk af te stoppen." "Club Brugge zal compact moeten blijven en het moment inschatten waarop Haaland de ruimte induikt. Daar is veel concentratie en een goede coaching voor nodig." "Het wordt vooral hopen dat Haaland niet goed bij schot is als hij doorbreekt. Ik zou als verdediger misschien gewoon een blessure veinzen", grapt Van Meir. "Een gelijkspel zou al een ongelofelijk succes zijn voor Brugge."

Eric Van Meir.

3. Mandekking in het strafschopgebied

Met 670 wedstrijden op het hoogste niveau in België is Olivier Deschacht gepokt en gemazeld als verdediger. Hij heeft dan ook meteen een plannetje klaar om Haaland aan te pakken. "Buiten het strafschopgebied mag je Haaland gerust wat ruimte geven", schat de verdediger van Zulte Waregem. "Hij is een echte spits, geen dribbelaar die verdedigers gaat uitschakelen. Met zijn rug naar doel gaat hij niet plots draaien en in de winkelhaak schieten." "Maar in het strafschopgebied moet je mandekking spelen. Club Brugge mag Haaland daar geen seconde alleen laten, want de Noor weet goed waar de bal gaat vallen en anticipeert op alles. Ik zou de opdracht geven aan één verdediger om aan het lijf van Haaland te plakken in de 16."

4. Gewoon genieten

Ook Deschacht beseft dat het op papier eenvoudiger klinkt dan het is. "Haaland is een pure goalgetter. Een beetje een type Lewandowski: snel, op de juiste plaats en dodelijk efficiënt." Deschacht heeft dan ook één gouden tip voor Club Brugge. "Ze hebben niets te verliezen, dus moeten gewoon genieten. Toen we met Anderlecht op Dortmund speelden (1-1 in 2014), zei coach Besnik Hasi vooraf: "Amuseer jullie"." "Als je geniet, ga je automatisch alles geven. Je kan alleen maar plezier maken en als je een resultaat haalt, is het voor de geschiedenisboeken. Als je verliest, heb je verloren van een heel goede ploeg."