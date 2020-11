Van Aert en Evenepoel strijden tegen Roglic en Pogacar in Vélo d'Or

De Vélo d'Or is een prestigieuze wielerprijs van het Franse tijdschrift Vélo Magazine. Internationale wielerjournalisten kiezen wie de beste wielrenner van het afgelopen jaar was.

Vorig jaar ging Julian Alaphilippe met de titel lopen, Bernal (2e) en Roglic (3e) mochten mee op het podium van de Vélo d'Or. De enige Belg in de top 10 was toen Remco Evenepoel op de 9e plaats.

Dit seizoen prijken er 2 Belgen tussen de 15 genomineerden: opnieuw Remco Evenepoel en (natuurlijk ook) Wout van Aert.

Evenepoel won in 2020 alle rittenkoersen waaraan hij deelnam: de Ronde van San Juan, de Ronde van Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. In de Ronde van Lombardije eindigde zijn seizoen abrupt door een val over een muurtje.

Van Aert won dit jaar Milaan-Sanremo, Strade Bianche, 2 Tour-ritten, 1 rit in de Dauphiné en het BK tijdrijden. Hij verzamelde ook tweede plaatsen op het WK tijdrijden, het WK op de weg en de Ronde van Vlaanderen.



De laatste Belg die de Vélo d'Or op zijn naam schreef, was Philippe Gilbert in 2011. Ook Tom Boonen (2005) en Johan Museeuw (1996) gingen al met de prestigieuze prijs aan de haal.