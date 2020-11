Premier League zwaait stadiondeuren weer open voor maximaal 4.000 fans

Op 2 december loopt de Britse lockdown af en dat is goed nieuws voor de Premier League-clubs. Ze mogen de poorten van hun stadions weer openzwaaien voor een beperkt aantal supporters.

Engeland wordt opgesplitst in drie verschillende risicogebieden. Clubs in het laagste risicogebied mogen maximaal 4.000 supporters verwelkomen. In gebieden van het tweede risiconiveau zijn 2.000 supporters toegestaan. In delen met het hoogste risico blijven de stadions leeg.

Oorspronkelijk waren de Engelse supporters al welkom vanaf 1 oktober in het stadion, maar door het oplopende aantal coronabesmettingen werd die beslissing uitgesteld.