Liverpool-coach verwijt tv-omroepen druk matchschema: "Kantoorbeslissing"

"Als we blijven voetballen op woensdag en op zaterdag om 12.30u, weet ik niet of we het seizoen met 11 spelers kunnen beëindigen. De top 6 is dezelfde, maar ik weet dat dat jullie (de tv-omroepen) niets kan schelen. En dat is het probleem."

"We wisselen pas laat, omdat we constant moeten denken dat er iemand kan uitvallen met een blessure. We kunnen niet eerder wisselen, want doen we dat en iemand heeft een blessure, dan eindigen we met 9 man."

Sky Sports vroeg klopp gisteren waarom hij tot de 89e minuut wachtte om 2 van zijn 3 toegelaten wissels door te voeren. Meer had de Duitser niet nodig om aan zijn aanklacht over de opeenvolging van de matchen te beginnen (iets wat hij trouwens - net als Guardiola, Mourinho en andere coaches - al vaker herhaalde).

"We kunnen niet roteren op 10 à 11 posities"

Liverpool kampt in dit seizoen al met een pak belangrijke afwezigen, zoals verdedigers Virgil van Dijk en Joe Gomez en middenvelders Jordan Henderson en Thiago Alcantara. Gisteren kwam daar nog Naby Keita bij.

"Men zegt ons dat we kunnen roteren. Maar met wie? We hebben offensieve spelers, de rest zijn kinderen. Zo is het. Het is oké: we vechten met wat we hebben, maar als jullie (tv-omroepen) niet beginnen te praten, zul je zien wat er gebeurt."

"We kunnen niet wisselen op 10, 11 posities. Dat is niet mogelijk. We kunnen niet alleen opdagen voor een match, we moeten die ook winnen."

Klopp zei dat de pandemie de voetballerij gedwongen heeft om veranderingen door te voeren. Hij wuifde de opmerkingen weg dat het moeilijk zou zijn om de speelschema's aan te passen zodat de teams meer recuperatietijd zouden hebben. "Voor de spelers is het moeilijk. Al de rest is gewoon een beslissing achter een bureau op een kantoor."

De meeste trainers in de Premier League willen ook weer terug naar de 5 wissels van het vorige coronaseizoen. Voor dit seizoen beslisten de clubs om het bij 3 te houden, net als in België.