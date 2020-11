Het wonder van Bodø/Glimt: club boven poolcirkel voor het eerst Noors kampioen

Een opmerkelijke beslissing voor een club waar jobs vanwege het beperkte budget gecombineerd moeten worden. Maar het werkte wel: de spelers gingen meer in zichzelf geloven en in 2019 werd Bodø/Glimt al vicekampioen om dit jaar in de Eliteserien, de Noorse eerste klasse, iedereen weg te blazen.

Dat veranderde in 2019. Het bestuur van Bodø/Glimt besliste om niet langer te focussen op het resultaat. Alles werd ingezet op de ontwikkeling van de spelers, met onder meer de aanstelling van een mental coach.

Bodø/Glimt was jarenlang een liftclub in Noorwegen, die pendelde tussen de hoogste klasse en de tweede divisie. In 2017 ging het een laatste keer op. Hierna kreeg Kjell Knutsen de sleutels van de ploeg in handen, maar een snelle kentering zagen we nog niet.

85 doelpunten in 25 matchen

Voor de kleine Noorse stad Bodø (minder dan 50.000 inwoners) is de titel voor de lokale club een unieke triomf. Bodø/Glimt, dat boven de poolcirkel ligt, is meteen ook de meest noordelijke club die kampioen wordt in eender welk land.

Bodø/Glimt verloor in zijn rush naar de titel uiteindelijk maar 1 wedstrijd, op het veld van Molde. de uittredende kampioen. De club veroverde onderweg ook heel wat voetbalharten met zijn aanvallende voetbal. In 25 duels scoorde het 85 keer, ofwel gemiddeld 3,4 goals per match.



Wie er niet meer bij was om de titel van Bodø/Glimt te vieren, was Jens Petter Hauge. De 21-jarige winger maakte eerder dit seizoen zoveel indruk in de Europese wedstrijd tegen Milan dat hij prompt voor 5 miljoen euro werd overgekocht.