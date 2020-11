Evenepoel ligt voor op schema: "Mijn bovenlichaam is vel over been"

Evenepoel weegt 5 kg minder: "Vooral babyvet"

Exact 100 dagen geleden kwam Remco Evenepoel akelig ten val in de Ronde van Lombardije. Onze landgenoot viel tijdens een afdaling over een muurtje en brak daarbij zijn bekken.

"Ik zal dus vooral babyvet kwijtgespeeld zijn", lacht Evenepoel. "Mijn bovenlichaam is vel over been. Ik heb enorm op mijn voeding gelet."

"Keek naar superzotte afdalingen van Hirschi"

Is Evenepoel door nu die zware val bang in afdalingen? "Niet echt", zegt Evenepoel.

"Kort na mijn val kon ik op mijn bed naar de Tour kijken en zag ik Marc Hirschi superzotte afdalingen rijden. Als ik nog bang was, dan had ik toch even weggekeken. Maar dat deed ik niet."

"Je moet weer wat wennen aan die afdalingen, maar dat ging wel snel hier in Spanje. Dat gaat niet trager of anders dan voordien."

Heeft Evenepoel iets geleerd van Nibali in Lombardije? "Wel, vooraf had ik me ingeprent dat ik die afdaling van de Muro di Sormano als eerste moest nemen, maar in de koers zelf deed ik dat niet in dat groepje."

"Ik zat helemaal achteraan en dat is een fout. Dan ben je veel te veel overgeleverd aan wat de ander voor jou doet. Ik had op kop moeten zitten, de beste daallijnen zelf moeten kiezen en dat zal ik zeker onthouden voor de toekomst."