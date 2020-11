Dit gezien? Grootmoedige Richarlison, kapselkitch en verdediger tovert weer

De droom van elke voetballer: Mchitarjan jast de bal vanaf 25 meter in

Een beetje op kousenvoeten is AS Roma aan een sterk seizoen bezig en de exponent van dit hernieuwde succes is Henrich Mchitarjan. De Armeniër was tegen Parma goed voor 2 treffers, waaronder dit juweeltje.

Richarlison (Everton) schenkt shirt weg aan bouwvakker bij Fulham

Feyenoord-verdediger Senesi verzamelt wereldgoals

De Argentijnse verdediger Marcos Senesi stond in zijn carrière niet echt bekend als een goalgetter, maar dit seizoen bij Feyenoord scoorde hij zowaar al 2 wereldgoals. Tegen ADO Den Haag pakte hij uit met een acrobatische omhaal "à la Zlatan", afgelopen weekend toonde hij dat het afstandsschot tot zijn arsenaal behoort. Controle op de borst en dan met links de winkelhaak in. Heerlijk!

Een kapsel om van te huilen

Bij ons zijn de kappers vanwege de lockdown tijdelijk werkloos, maar wij schatten dat dat in Brazilië niet zo is. Of Flamengo-speler Michael zou net zoals Jan Vertonghen bij de Rode Duivels een ploegmaat moeten hebben die goed met de schaar en tondeuse overweg kan. Afgelopen weekend showde Michael in ieder geval een meer dan opmerkelijk kapsel, waarin een wolf die naar de maan huilt in geschoren was.