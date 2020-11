Denier en Buffel over verongelukte Anele: "Genk was zijn tweede thuis"

Anele Ngcongca heeft zowel als voetballer als als mens een diepe indruk nagelaten in Genk. "Dit hakt erin", zegt Pierre Denier, die Anele als assistent en hoofdcoach meemaakte. "Het wordt vandaag moeilijk om mijn werk zoals normaal te doen."

"Na zijn periode hier in Genk heb ik nog regelmatig berichtjes naar hem gestuurd. Een week of 4-5 geleden kreeg ik er nog eentje van hem, waarin hij mij bedankte voor zijn tijd hier. Hij had hier niet alleen veel geleerd op voetbalgebied maar ook in zijn privéleven."

"Afgelopen zomer wou hij trouwens terug naar België. Hij had aanbiedingen van Geel en Roeselare, maar het verhaal in Roeselare is niet doorgegaan. Anders was hij teruggekeerd."

Denier roemt de voetbalkwaliteiten van Anele. "Hij was een heel complete verdediger. Hij moest het niet hebben van overtredingen, was ook nauwelijks geschorst. Hij verdedigde op zijn talent. We dachten dat hij nog een stap naar een topclub zou zetten, maar we werden er toen zelf een en dus is hij gebleven."

Ook naast het veld lag Anele goed in de groep. "Hij was geen grote prater, maar iedereen had hem graag. Het plezier dat hij had op het veld, straalde ook van hem af in de omgang. Ik herinner me nog het feestje in de bus na de bekerwinst tegen Mechelen. Daar was hij haantje-de-voorste."