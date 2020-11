Demol: "Zlatan is oerkracht zoals Lukaku en Ronaldo, maar hij is completer"

"Als hij geen blessures oploopt, kan hij topschutter van Italië worden", zegt Demol. "Ibrahimovic is een "force de la nature", een oerkracht. En dat op 39-jarige leeftijd."

In 2009 kroonde Zlatan Ibrahimovic zich bij Inter voor het eerst tot topschutter in Italië. Ruim 11 jaar later kan hij dat kunstje nog eens herhalen bij de stadsrivalen van Milan. Als iemand het op 39-jarige leeftijd kan klaarspelen, is het Ibrahimovic wel, gelooft ook Stéphane Demol.

Zlatan is de meest complete aanvaller. De Zweed kan echt alles.

"Maar Zlatan is de meest complete aanvaller. De Zweed kan echt alles: kopspel, kracht, techniek, vista, zelfs op zijn 39e nog behoorlijk snel. En natuurlijk scorend vermogen. Ik ben altijd al een grote fan geweest van Zlatan."

"En een fitte Ronaldo is nog altijd een grotere concurrent voor de topschutterstrofee dan Lukaku. De Rode Duivel moet het meer hebben van zijn puur fysieke kracht."

Italiaanse competitie wordt steeds aantrekkelijker.

De hoogdagen van het Italiaanse voetbal zijn helemaal terug, volgens Demol. "In mijn periode hadden we het Milan van Rijkaard, Gullit, Van Basten en het Inter van Klinsmann en Matthäus."

"De Italianen waren ook succesvol in Europa, dat waren de gouden tijden voor de Italiaanse clubs. Zelfs het Napoli van Diego Maradona komt uit de jaren 80.

Sinds de komst van Ronaldo in 2018 is het niveau in Italië weer flink de hoogte ingegaan."

"Verschillende clubs tillen mekaar naar een hoger niveau. Juventus, dat vroeger een alleenheerschappij had, krijgt nu concurrentie van Inter, Milan, Napoli en Lazio. En vergeet ook het aantrekkelijk spelende Atalanta niet."

"Voor het goede voetbal moet je tegenwoordig niet altijd in Engeland of Spanje zijn, maar zeker ook in Italië."